Gurmo Endale ny ledamot i Signums styrelse

Bostadsutvecklaren Signum har flertalet pågående projekt i bland annat Nynäshamn, Mariefred och Eskilstuna.

Bolaget, som i första hand fokuserar på produktion av småhus, har siktet inställt på en börsnotering 2025. I det arbetet ses Gurmo Endale, med bakgrund som bland annat vice vd och CIO på Magnolia Bostad, som en viktig resurs med stor erfarenhet av motsvarande tillväxtresor.

– Signum växer åt alla håll just nu – vi breddar till fler geografiska marknader, gör spännande förvärv, rekryterar nyckelpersoner från andra aktörer i branschen och planerar en börsintroduktion. Att ha en person i styrelsen med erfarenhet från en liknande resa, under vilken han dessutom ansvarade för transaktioner, är förstås väldigt värdefullt. Vi är helt enkelt väldigt glada att Gurmo går in i Signums styrelse, säger Hanna Kucera Wengelin, vd på Signum.

Gurmo Endale, som utöver tiden på Magnolia bland annat varit transaktionsrådgivare på CBRE och arbetat med affärsutveckling på Veidekke Bostad, är numera partner på Reliwe. Han ser fler anledningar att nu även bli en del av Signums resa framåt.

– Det var dels deras gedigna tillväxtresa med sikte på börsintroduktion som lockade, men även det faktum att de äger hela produktionskedjan och kan anpassa sina bostäder baserat på efterfrågan. Att de dessutom bygger bostäder för den breda massan och en plånbok som passar många är något som jag personligen tycker ligger helt rätt i tiden, säger Gurmo Endale.