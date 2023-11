Fabeges koncept: WAW, NOW, CoW, Rum och VOV

Fabege fortsätter sitt arbete med att erbjuda flexibla arbetsplatslösningar. Bolaget har sedan tidigare konceptet WAW och har under året startat de nya koncepten NOW, CoW, Rum – och snart kommer även VOV.

Konceptet NOW är kontorslokaler som står redo för företagare att flytta in i – nu.

– Via NOW erbjuder vi inflyttningsklara kontor där all tänkbar service ingår med allt från kaffemaskin, wifi, städning och kontorsinredning till en fast månadskostnad, berättar Fabeges vd Stefan Dahlbo.

Fabege har idag sex NOW-kontor i Stockholm, på Bryggargatan 12 (56 kvm), Sveavägen 159 (182 kvm), Gamla Brogatan 27 (124 kvm), Sveavägen 166 (244 kvm), Pyramidvägen 7 (283 kvm) och Hammarby Kaj 16 (366 kvm).

De nyckelfärdiga kontoren ger hyresgästerna nästan maximal flexibilitet och har endast tre månaders uppsägningstid.

CoW (som i coworking) är flexibla arbetsplatser, eget skrivbord eller ett eget kontor för dem som föredrar ett privat utrymme för att kunna arbeta koncentrerat och ostört. CoW finns i dagsläget i Arenastaden (24 kontor, 40 flexibla arbetsplatser och 13 mötesrum) och i Kabelverket i Älvsjö.

Konceptet Rum har målet att underlätta vardagen för Fabeges kunder och bolaget erbjuder tre mötesrum i Arenastaden för upp till 30 personer.

– Vi kommer snart också att lansera vårt första hunddagis – ett VOV, säger Dahlbo.

Enligt uppgift till Fastighetsvärlden har Fabege två VOV på gång.

Konceptet WAW (Work Away from Work), som Fabege haft i några år, innebär att fastighetsbolagets kunder får möjlighet att erbjuda sina medarbetare tillgång till tre extra arbetsplatser runt om i Stockholm, på Gårdsvägen 6 i Arenastaden (300 kvm), Gamla Brogatan 29 i city (200 kvm) och Glödlampsgränd 1 i Hammarby sjöstad (560 kvm).