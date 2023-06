CLS säljer för 670 miljoner

Fastigheterna har avyttrats till ett pris som är 7,5 procent över årsskiftesvärderingen.

Fastigheten Westminster Tower ligger på Albert Embankment, snett mittemot parlamentet och Big Ben (numera omdöpt till Elizabeth Tower). Köpare är det australiensiska fastighetsutvecklingsbolaget Third.

Det är en av de äldre fastigheterna i CLS bestånd och den har funnits inom bolaget sedan 1987. Det finns ett beslut om bostadsutveckling och möjlighet att bygga på tre våningar.

Fastigheten ligger hörnet Albert Embankment och Lambeth Road. Den innehåller idag en 14 våningar hög byggnad med 4.500 kvm kontorslokaler.

Området söderut längs Themsen har utvecklas rejält de senaste åren, främst med bostadsutveckling men även med kontor, i närheten finns till exempel den nya kontorsbyggnaden för MI6.

CLS har även avyttrat en mindre fastighet i St Cloud Gate, Maidenhead. Bolaget har även sålt en obebyggd tomt för logistik utanför Helsingborg.

Fastighetsvärlden kan påminna om att CLS tidigare var med och utvecklade det som blev The Shard i London. CLS sålde sin tredjedel i höghusprojektet 2008.

CLS äger 35 fastigheter i Storbritannien (främst i London), 17 i Tyskland (främst Paris och Lyon) och 34 i Tyskland.

Största ägare i CLS är The Sten and Karin Mortstedt Family and Charity Trust med att 52,9 procent. Näst störst är Bengt Mörtstedt med 6,6 procent och tredje största Columbia Threadneedle med 3,9 procent.

Fastighetsbeståndet värderas till 2,35 miljarder pund, motsvarande cirka 32 miljarder kronor. Lennart Sten är styrelseordförande och Fredrik Widlund är vd.