Bonnier hyr ut 2.100 kvm till Domstolsverket i Uppsala

Fastighetsvärlden har tidigare berätta att Domstolsverket planerar att lämna dagens förhyrning hos Vasakronan där både tingsrätten och förvaltningsrätten finns. Nu har alltså den sistnämnda hittat sin nya adress.

Centralhuset, beläget precis vid Uppsala centralstation, förvärvades 2018 och utvecklas nu till en kontorsfastighet med hög servicenivå för hyresgästerna. I markplan invigs i dagarna ytterligare ett Bonnier Fastigheter Business Center, ”ett kontor utanför kontoret”. Ett koncept som sedan tidigare finns även i Muninhuset i Uppsala och på Sveavägen 53 i Stockholm.

Ur ett hållbarhetsperspektiv ligger Centralhuset i framkant. Vid hyresgästanpassningar premieras återbruk och fastigheten är miljöcertifierad enligt BREEAM In Use med betyget Very Good.

Utöver Förvaltningsrätten har Bonnier Fastigheter tidigare tecknat nya avtal i Centralhuset med Rejlers, Ernst & Young och Btwentyfour.

– Vi ser fram emot att välkomna Förvaltningsrätten och dess medarbetare till ett av Uppsalas mest centrala kontorshus. Vi hoppas att de kommer trivas hos oss och ser fram emot ett långt och gott samarbete, säger Lars Skoglund, Marknadsområdeschef Bonnier Fastigheter.

– Vi är väldigt glada över att flytta Förvaltningsrätten till Centralhuset på Stationsgatan 12. I och med flytten separerar vi Förvaltningsrätten från Tingsrätten vilket skapar bättre möjligheter att ge de båda domstolarna mer ändamålsenliga lokaler i centralt läge. Det centrala läget intill Uppsala Centralstation skapar optimala förutsättningar för domstolens medarbetare och övriga som besöker Förvaltningsrätten. De gemensamma ytor som erbjuds i huset ger ett mervärde för våra medarbetare, säger Fredrik Rönneke, Lokalenhetschef på Domstolsverket.

Tillträde sker under det andra kvartalet 2024.