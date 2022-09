Bilder: Hufvudstadens miljardprojekt i väst

Hufvudstaden har egentligen varit i gång med arbete på platsen i drygt ett år. Kvarteret består av fem fastigheter, där den obebyggda ”brända tomten” är en. Tidigare har bolaget gjort diverse invändiga rivningar. Nu har man gått igång med att riva de byggnadsdelar som ska bort.

– Det är ett jättestort projekt att utveckla 45.000 kvm mitt i citymyllan. Det är historiskt. Vi vill göra Fredstan till en riktig destination i city. Här finns redan NK och andra starka kvarter. Vi vill göra det till en stark mötesplats i city, sa Fredrik Ottosson, ansvarig för Hufvudstaden i Göteborg.

Vid ceremonin medverkade bland annat även Leif Mannerström och Crister Svantesson som berättade om restaurang Johanna som duon drev på 70- och 80-talet. Det var en väldigt hyllad restaurang som länge alltid var fullsatt när gäster ville prova det franska köket som duon tagit till Sverige. Under ceremonin berättade duon att Sven-Bertil Taube var premiärgäst och att en mängd celebriteter ätit på restaurang Johanna, allt från Mick Jagger och Rod Stewart till Marcus Wallenberg och Sven-Ingvars.

– Vi utsågs till Sveriges bästa restaurang ett år. Ett annat år utsågs vi till årets lunchrestaurang i Dagens Industri – utan att vi serverade lunch, sa duon som berättade några anekdoter.

Hufvudstadens vd Anders Nygren:

– Vi har successivt förvärvat fastigheter i kvarteret, till att nu äga alla. Det är Huvudstadens största projekt. Projektet, och det kommer stärka Göteborgs mest centrals delar. Vi ser stor potential.

Den stora om- och nybyggnationen kommer att utgöra totalt 44.000 kvm BTA avsett för kontor, butiker och restauranglokaler, och beräknas stå klart vid årsskiftet 2025–2026. På taket ska det förhoppningsvis bli en restaurang och ett landskap i bohuslänsk miljö, och en del ljung – som är landskapsblomma i Västergötland.

Hampus Magnusson, ordförande byggnadsnämnden Göteborg, medverkade också:

– Stockholm hävdar att de är The Capital of Scandinavia. Vi i Göteborg är The Heart of Scandinavia. Och Kv Johanna ligger i Göteborgs hjärta.

– Det händer väldigt mycket i Göteborg, vi bygger mer än någon annat, och vi bygger även högst, sa Magnusson och refererade till Sernekes bostadsskrapa Karlatornet och Skanskas kontorsskrapa Citygate.

Hufvudstaden har valt att ge kvarteret namnet Johanna som en hyllning till två Göteborgsinstitutioner – statyn ”Johanna i Brunnsparken” och den legendariska restaurangen Johanna som låg i den tidigare byggnaden på Brända tomten.