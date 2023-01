Balder ökar ägandet i Next Step Group

Nu stärker Next Step Group sin kapitalbas genom att sälja sin del av fastighetsbeståndet i Nya Hovås till Bygg-Göta Fastigheter. I samband med det ökar Balder och Jacob Torell sitt ägande i Next Step Group. De äger nu hälften vardera.

För tre år sedan gick Balder in som tredjedelsägare i Next Step Group, som arbetar med stadsdelsutveckling. Ett av de stora projekt man arbetat med är utvecklingen av stadsdelen Nya Hovås.

Nu säljer Next Step Group fastighetsbeståndet Nya Hovås till Bygg-Göta Fastigheter och stärker därigenomsin kapitalbas. I samband med det lämnar Joakim Garfvé Next Step Group och fortsätter utvecklingen av Nya Hovås tillsammans med Bygg-Göta.

Balder och Jacob Torell, vd, grundare av Next Step Group blir därmed ägare till 50 procent vardera av bolaget.

–Jag är mycket nöjd över det vi har åstadkommit tillsammans hittills och ser fram emot fortsättningen. Next Step Group är en duktig stadsutvecklare och jag imponeras ofta av deras innovativa synsätt och visioner. Tillsammans och med all den kompetens och erfarenhet som finns på Balder kan vi ta oss an, utveckla och förvalta än fler spännande projekt, säger Balders vd Erik Selin.

Tillsammans har Balder och Next Step Group bland annat arbetat med GoCo Health Innovation City, Wendelstrand och Link40.

–Joakim Garfvé och jag har haft en fantastisk utveckling ihop sedan 2004. Jag ser nu fram emot nästa steg tillsammans med Erik Selin och Balder i full kraft och är glad för att Joakim Garfvé fortsätter utvecklingen av Nya Hovås tillsammans med Bygg-Göta, säger Jacob Torell, vd, grundare och hälftenägare av Next Step Group.