Nu går OBOS och Veidekke gemensamt in i projektet Wendelstrand i Mölnlycke och förvärvar 19500 kvm BTA för att bygga omkring 200 bostäder.

Next Step Group får nu in ytterligare partners för utvecklingen av bostadsområdet Wendelstrand, som ligger intill Landvettersjön strax öster om Mölnlycke.

Det är OBOS och Veidekke som förvärvar 19500 BTA för cirka 200 bostäder.

– Här kommer vi att bygga både flerfamiljshus och småhus i ett område i Göteborgsregionen som har nära till både natur, service och storstaden. Vi kan redan nu avslöja att vi kommer erbjuda boköpsmodellen OBOS Deläga, säger Sofia Ljungdahl, vd för OBOS Nya Hem.

Next Step Group har under flera år arbetat med visionen och lockat flera framstående arkitektföretag att vara med och utveckla intressanta förslag till bostäder i området. Just nu håller framförallt infrastrukturen på att byggas men även det som man framhåller som områdets hållbara flaggskeppsbyggnad Lakehouse, ritad av norska Snøhetta.

Sedan i höstas är även HSB med som partner i projektet. Totalt ska den nya stadsdelen inrymma omkring1000 nya bostäder samt bland annat förskola och skola.