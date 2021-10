AL med digital matsatsning i Söderhallarna

I mitten av oktober kommer matintresserade i hela landet att kunna ta del av Saluhall Live från Söderhallarna i Stockholm. Två gånger i månaden sänder man livestreamad matinspiration med olika handlare och matprofiler, där tittarna kan klicka hem produkter direkt i webbshoppen. I och med Saluhall Live kommer Söderhallarnas restauranger och butiker kunna nå ut till kunder över hela landet. Satsningen leds av Hela Sverige Bakar-profilen, Mattias Celinder, som också är affärsområdeschef på Atrium Ljungberg (Söderhallarnas fastighetsägare).

– Under det senaste året har många haft tid att fördjupa sitt intresse för mat och upptäckt hur rolig mat- och dryckesvärlden är. Vi vill uppmuntra detta och samtidigt, genom att digitalisera vårt erbjudande, hitta nya vägar för våra hyresgäster i Söderhallarna att nå en bredare publik över hela landet. Liveshopping har vunnit mark senaste åren, men framför allt inom mode. Vi ser stor potential i att överföra detta nya sätt att handla även till mat och på så vis föra våra hyresgäster närmare kunden, säger Julie Améen, affärsutvecklingschef Nya affärer på Atrium Ljungberg.

Trenden ”live videoshopping” har slagit igenom stort i Sverige under 2021 och kan liknas vid en interaktiv version av tv-shop. I Kina omsätter liveshopping 15–20 % av all e-handel1 efter att ha använts framgångsrikt av jättar som Alibaba och Tencent under flera år.

Svenska livevideobolaget Bambuser har tagit trenden till västvärlden och fått ett rejält uppsving under pandemin. Liveshopping som tidigt fick fäste och lyckades i branscher som mode, skönhet och livsstil har börjat sprida sig till andra segment. Nu ser Söderhallarna och Bambuser möjligheten att bryta ny mark inom mat och dryck.

– Vi är glada att tillsammans med Söderhallarna få vara med och möjliggöra ett dagsfärskt och digifysiskt format i framkant där saluhall möter mat-tv och e-handel. Genom Bambusers teknik öppnar vi för möjligheten att nå ut med Söderhallarnas breda utbud till många fler vilket samtidigt ökar tillgängligheten för den breda massan. Konceptet bygger på storytelling där matlagning och information om råvaror samsas i ett nytt och inspirerande format. Att handla till kvällens middag har nog aldrig vart roligare, hälsar Annelie Gullström, affärsområdeschef på Bambuser.

Först ut i Saluhall Live är Melanders Fisk som kommer att duka upp den perfekta skaldjursfrossan och ge ovärderliga tips på hur man bäst kokar kräftor, hur man får upp farten när man skalar och vad som passar att dricka till. Andra hyresgäster som kommer vara med under hösten är bland annat Waipo South och en ny restaurang med fokus på det italienska köket. Som en del av kampanjen kommer Söderhallarna även att bjuda in andra kända matprofiler. Bland annat gästas Saluhall Live av Christin Kashou, vinnare av Sveriges Mästerkock 2021 och Nisse Hallberg, komiker med förflutet som kock på flera framstående restauranger.

Saluhall Live startar i mitten av oktober och sänds i samarbete med livevideobolaget Bambuser fram till sommaren 2022.