94 procent uthyrt i nya Sture hos Vasakronan

– Det här är två jättefina fastigheter i absolut bästa läge vilket är precis det som efterfrågas i marknaden. Grev Tureplan var till exempel i princip fullt uthyrt två år före möjlig inflyttning. Nu är vi många som ser fram emot att få bort byggställningarna så att livet i huset och gatuplan kan ta fart igen, säger Anna Nordin, chef Stockholm vid Vasakronan, till Fastighetsvärlden.

I fastigheten Sperlingens backe 47, som ligger i hörnet Birger Jarlsgatan och Grev Turegatan, har bolaget sedan drygt ett år hyrt ut drygt 7.900 kvm till ARC, Arise Consulting Group. (Hyresgäst i lokalerna innan totalrenoveringen var för övrigt Kommerskollegium).

När det gäller lokalerna i gatuplan har skjortvarumärket Eton hyrt 140 kvm i lokaler som delvis tidigare tillhörde TGI Friday’s. Stockholms krogbolag har hyrt knappt 460 kvm för en restaurang. Det är även klart att The Bull and Bear Inn, som fanns i fastigheten tidigare, hyr cirka 520 kvm. Det återstår nu 200 kvm att hyra ut i gatuplanet. Fastigheten omfattar totalt nära 9.400 kvm uthyrbar area varav 97 procent är uthyrt sedan några månader. Första inflytt sker under senvåren 2024.

När det gäller fastigheten Sperlingens Backe 45, som ligger invid Stureplan, som är färdigställd. Där har Vasakronan hyrt ut till Sturehof – som öppnade redan i april 2023. Sturehof hyr drygt 1.800 kvm fördelat på tre våningar, inklusive del av källaren. På övriga våningsplan finns kontor. Där har konsultfirman OPX Partners hyrt cirka 790 kvm och Nordic Growth Market knappt 580 kvm. Återstående kontorsyta att hyra ut är endast 577 kvm. Uthyrningsgraden i den fastigheten är 85 procent. De båda kontorsgästerna har flyttat in.