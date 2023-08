Tusentals byggföretag riskerar konkurs

De kommande 12 månaderna förväntas mellan 1,75-2,0 procent av bolagen att gå i konkurs. Det är en dubbelt så hög konkursrisk som för andra företag i snitt där 0,95 procent förväntas gå i konkurs. I jämförelse med 2019, som är att betrakta som ett normalår, kan det komma att bli närmare 35 procent fler konkurser.

– Byggbranschen ligger traditionellt tidigt i konjunkturen. Men sen kan man hoppas att när det väl vänder så vänder det även snabbt tillbaka, säger Henrik Hargeus, affärsanalytiker på Dun & Bradstreet till Fastighetsvärlden.

Prognosen är baserad på kreditvärdigheten hos 69 712 byggföretag, kombinerat med historiska data om konkursrisk för kreditvärdighetsbetyg. Korrelationen mellan kreditvärdighet och konkursrisk är stark och av byggföretagen som gick in konkurs under januari-juli 2023 hade 60,5 procent av företagen kreditratingbetyget C ett år innan konkursen. Endast 0,25 procent av bolagen som gick i konkurs under perioden hade kreditbetyget AAA ett år innan konkursen.

En tidig signal på ökande konkurser är betalningsanmärkningar som för byggbolagen ökat med 9,9 procent jämfört med juli 2022 vilket går emot trenden bland företagen i stort där antalet betalningsanmärkningar minskade med 1,6 procent under samma period. Anledningen till detta är en kombination av inflation, höga räntor och minskad efterfrågan. Många bolag har även skatteskulder som skjutits upp under pandemin som nu måste betalas tillbaka.

Främst är det de mindre bolagen som drabbas av konkurser där företag med 5-9 anställda stod för 30,3 procent och de med 10-50 anställda stod för 30,4 procent under perioden januari-augusti. Byggverksamhet stod för 18,7 procent av samtliga konkurser under perioden och andelen anställda i konkurs från byggbranschen låg på 25,9 procent.

– Sista tiden har konkurserna blivit något större utifrån antalet anställda vilket är oroväckande. Det är så klart tråkigt för de små där folk förlorar jobbet, men konsekvenserna blir också större när de större bolagen går i konkurs, säger Henrik Hargeus.