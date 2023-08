Strawberry presenterar två nya restaurangkoncept

The Social bar & bistro blir Strawberrys bredaste koncept som lanseras på flest destinationer. The Social är en avslappnad internationell bistro där enkelhet och tillgänglighet är nyckelorden. Där serveras en crossovermeny baserad på favoriter hämtade från hotellbarer och lounger världen över.

Brasserie NÒR är det andra restaurangkonceptet som nu lanseras i full skala. NÒR har under året etablerats på Quality Hotel Match i Jönköping, Clarion Hotel Umeå och Quality Hotel Grand i Borås och tagits emot väldigt väl av både hotellgäster och locals och till hösten kan tre nya städer se fram emot ett NÒR.

– De allra bästa hotellbarerna är rika på historia och uppfunnit många av världens mest populära cocktails. Även om det verkliga ursprunget till varje drink ofta är mytomspunnet och oklart, har många hotell gjort anspråk på en cocktail med en berättelse därtill. På NÒR vill vi höja dessa klassiker som är skapade i just en hotellbar – men vi blandar dem med fördel på nordiska råvaror, säger Angelica Wallberg, Director of Restaurants & Bars Strawberry.

The Social började öppna upp under sommaren och fortsätter in i hösten. Brasserie NÒR etableras under hösten 2023.

Först ut av The Social-restaurangerna i Sverige är:

Göteborg (Quality Hotel The Weaver, Quality Hotel Winn och Quality Hotel 11)

Helsingborg (Clarion Grand Hotel)

Kristianstad (Quality Hotel Grand)

Linköping (Quality Hotel Ekoxen)

Malmö (Quality Hotel View och Quality Hotel The Mill)

Skövde (Quality Hotel Prisma)

Stockholm (Clarion Hotel Sign, Quality Hotel Arlanda XPO, Clarion Hotel Arlanda Airport Terminal, Quality Hotel Friends och Quality Hotel Globe

Södertälje (Quality Hotel Park)

Uppsala (Clarion Hotel Gillet)

Visby (Clarion Hotel Wisby)

Brasserie NÒR etableras inledningsvis på följande platser i Sverige:

Borås (Quality Hotel Grand)

Jönköping (Quality Hotel Match)

Stockholm (Clarion Hotel Stockholm och Clarion Hotel Amaranten)

Sundsvall (Clarion Hotel Sundsvall)

Umeå (Clarion Hotel Umeå)

Östersund (Clarion Hotel Grand Östersund)