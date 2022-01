Skanska hyr ut 2.300 kvm i Sthlm New

Det rör sig om elcykelföretaget Elcykelpunkten, byggnadskonstruktörerna BTKon, rekryteringskonsulterna Bravura, techbyrån QTE Development, VFX-bolaget Swiss International och landskapsarkitekterna Funkia som alla beslutat ta plats i kontorsklustret i entrén till Hammarby Sjöstad, ett stenkast från Gullmarsplan.

Drygt 1.700 kvm av den uthyrda ytan avser höghuset Sthlm 01 och 570 kvm avser det lägre grannhuset Sthlm 04.

– Med närvaro i Sthlm New fortsätter vi stärka vårt erbjudande gentemot nuvarande och framtida anställda. Vi har målet att vara Sveriges attraktivaste arbetsgivare och i det är så klart arbetsplatsen en nyckel. Med attraktiva lokaler, fantastiska möjligheter i och runtomkring området som möjliggör en aktiv och hälsosam livsstil så har vi landat helt rätt med vårt andra Stockholmskontor, säger Martin Sander, VD Bravura.

Några av hyresgästerna har redan flyttat in och ansluter sig därmed till det nu nittiotal organisationer och myndigheter som har Sthlm 01 och Sthlm 04 som bas för sin verksamhet. Ett närmare trettiotal av dem är hyresgäster direkt hos Skanska och övriga via kontorslösning hos coworkingföretaget Spaces, vilka upplever en stark efterfrågan från kunder som vill erbjuda sin personal en mötesplats och stöd med olika former av hybridlösningar.

För den som lockas av en spektakulär utsikt finns lokaler som omfattar 2.800 kvadratmeter kvar att hyra högst upp i huset, uppger Skanska.

Sthlm 01 är 102 meter hög, fördelat över 27 våningar. Totalytan är en 26.000 kvm lokaler.

Sthlm 04 är åtta våningar hög och innehåller 12.000 kvm lokaler.

FV berättade i december att uthyrningsgraden i färdigställda Sthlm 01 var 62 procent. Oklart om de nu kommunicerade uthyrningarna var inkluderade i den siffran.