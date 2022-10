SEB: Företagarnas framtidstro mörknar

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, minskar med 7 enheter från förra månadens notering på plus 8, till plus 1. I månadens undersökning sjunker även två av de tre ekonomiska indikatorerna. Arbetstiden minskar från plus 6 till minus 3 och likviditeten minskar från 0 till minus 2, medan omsättningen ökar från minus 2 till 0