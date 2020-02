SBB höjer utdelningen med 140 procent

Ett mycket händelserikt år hos Samhällsbyggnadsbolaget gav slutligen ett resultat om 3.137 mkr (1.904, varav förvaltningsresultatet svarade för 645 mkr (321). Värdeförändringar på fastigheter ingår med 2.453 mkr (1.575) varav orealiserade värdeförändringar som resultat från byggrättsutveckling ingår med 338 mkr (177).

Styrelsen föreslår utdelning om 0,60 kr (0,25) per stamaktie A och B, utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D och utdelning om 35 kr (35) per preferensaktie. Höjningen på stamaktierna motsvarar 140 procent.

– Vår justerade intjäningsförmåga från förvaltningsverksamheten på 12-månaders rullande basis landar på 2.845 mkr, motsvarande en ökning på 126 procent per stamaktie A och B sedan slutet av 2018, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av bolaget.

I förvaltningsresultatet om 645 mkr för 2019 ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -300 mkr (-147). SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,44 procent till 1,76 procent.

Periodens resultat var 2.624 mkr (1.690) efter avdrag för uppskjuten skatt om -479 mkr (-212) och aktuell skatt om -34 mkr (-2), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,97 kr (2,07) före utspädning.

Vid årsskiftet uppgick fastighetsportföljens värde till 79,5 miljarder.

Det långsiktigt substansvärdet (EPRA NAV) ökade till 24.855 mkr (8.736), motsvarande 20,04 kr (11,55) per aktie.