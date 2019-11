Savills lämnar skrapan flyttar till AMF i Mood

Den kommersiella fastighetsrådgivaren Savills nya adress, från mitten av november, blir Regeringsgatan 48

Där kommer Savills att hyra kontor ovanför handelsplatsen Mood Stockholm. De flyttar in på cirka 500 kvadratmeter. Fastighetsvärlden kan berätta att det handlar om lokaler på andra våningsplanet som tidigare var butikslokaler för Best of Brands fram till kedjans konkurs.

Niklas Samuelsson, vd på Savills, kommenterar.

– Som ett led i den nya satsningen på Savills verksamhet tar vi nästa steg och flyttar till moderna och ändamålsenliga lokaler i Mood District. Vi är glada över att ha hittat en långsiktig lösning inom AMF Fastigheters bestånd.

Magnus Carlsson, försäljningschef på AMF Fastigheter är nöjd:

– Vi tror och hoppas att det kommer bli en naturlig plats att växa på, mitt i kvarterets kreativa puls där handel, mat, möten och ledande bolag blandas, säger han.