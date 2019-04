Klädkedjan JC i konkurs – 30 butiker berörs

Den klassiska klädkedjan JC går som väntat i konkurs. Det berör ett 30-tal butiker.

Företaget har lämnat in en egen ansökan till Stockholms tingsrätt, uppger Breakit.

Kedjan har haft vikande ekonomi under en tid och genomgått en företagsrekonstruktion, där man bland annat försökt få in nytt kapital, men under tisdagen kom beskedet att den avbrutits. Kedjan har under de senaste åren stängt ett stort antal butiker.

Klädföretagets tidigare advokat ska sköta ”hantering och avveckling av bolagets befintliga butiksnät runt om i Sverige,” enligt dokumentet, skriver Breakit.

I mitten på december 2011 hade JC 145 butiker i Sverige, Finland och Norge.

JC (JC Jeans Company) är en svensk klädkedja som grundades 1962. Då gick de två butiksinnehavarna Arne Karlsson i Halmstad och Gunnar Lenfors i Varberg samman och startade Junior Center, JC.