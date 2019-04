Fredrik Wirdenius slutar som vd på Vasakronan

Efter elva år som vd på Vasakronan har Fredrik Wirdenius informerat styrelsen om att han önskar lämna sitt uppdrag.

I samband med att Wirdenius tillträdde 2008 genomfördes en av Europas största fastighetsaffärer, då AP Fastigheter köpte gamla Vasakronan och samtidigt tog namnet Vasakronan. Affären skedde i en tid då få hade tillgång till pengar efter Lehman Brothers-kraschen så Wirdenus bolag kunde köpa bolaget till ett pris som var 15 procent under värdering, 41,1 miljarder kronor eftersom konkurrensen var svag. Sedan dess har Vasakronan etablerat sig som ett av de mest utvecklingsorienterade bolagen på den svenska marknaden. Under 2019 utnämndes bolaget bl.a. till Europas mest hållbara fastighetsbolag och det nionde mest hållbara i världen.

Vasakronan är även Sveriges överlägset största fastighetsägare med ett bestånd värderat till nästan 140 miljarder kronor. Wirdenius har även vid ett flertal tillfällen blivit framröstad som branschens mäktigaste i Fastighetsvärldens omröstning, senast under hösten 2018.

– Det här är för mig inget plötsligt beslut utan något som jag gått och funderat på ett tag. Jag tror att det är bra för alla företag att inte ha en vd som sitter för länge. Det här bolaget är väl positionerat för framtiden och jag tror att den som tar över kommer att bli imponerad över den kunskap som finns i bolaget, säger Fredrik Wirdenius.

Wirdenius berättar för Fastighetsvärlden att han planerar för att bli kvar i branschen även när han lämnar Vasakronan, men inte i en lika operativ roll som idag utan en friare.

– Jag gillar stadsutveckling och vill gärna jobba vidare med det.

När han ombeds att nämna det han är mest stolt över och vad han kommer att minnas mest från de elva åren säger han:

– Det är nog människorna jag kommer att minnas mest. Det har varit en fantastisk resa att slå ihop de båda bolagen och bygga en ny kultur.

När han ombeds lyfta fram ett enda projekt, en uthyrning eller en affär som han är extra stolt över så kommer svaret snabbt.

– Projektet Sergelhuset vid Sergels torg ligger mig extra varmt om hjärtat.

Rekryteringen av en ny vd påbörjas omgående och styrelsen är överens med Fredrik Wirdenius om att han kommer fortsätta som vd till dess att ny vd tillträder.

– Under Fredriks tid har Vasakronan visat att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Den utveckling vi har sett tror jag många kan skriva under på är ett bevis på hur ett modernt ledarskap kan bygga något unikt. Avkastningen till ägarna, som utgör en del av Sveriges pensionskapital, har legat långt över snittet i branschen under alla år, säger Ulrika Francke, styrelseordförande i Vasakronan.

Fredrik Wirdenius har en bakgrund från Skanska där han hade jobbat i 19 år när han värvades till AP Fastigheter/Vasakronan. Han tog då över efter Per-Håkan Westin där.

