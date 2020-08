Fredrik Jonsson lämnar Niam

Styrelsen i Niam, norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar, har utsett Jennifer Andersson och Rikard Henriksson till tillförordnande Managing Partners.

Fredrik Jonsson, som även lämnar sina styrelseuppdrag inom bolaget, tillträdde som VD för Niam 2017 och har dessförinnan haft ledande befattningar inom bolaget sedan 2007.

Jennifer Andersson har varit verksam inom Niam sedan 2007, senast som Head of Investor Relations and Business Development. Rikard Henriksson anställdes 2010, senast i rollen som Head of Asset Management.

– Niam är norra Europas ledande fondförvaltare inom fastighetsinvesteringar och vi utvärderar kontinuerligt olika investeringsstrategier för att ytterligare stärka och bredda vårt erbjudande. Det innebär även att vi söker ett nytt ledarskap som kan leda organisationen igenom nästa fas av utveckling. Fredrik Jonsson har under sina närmare 15 år inom Niam haft en betydande del i bolagets framgång hittills. På mina egna och styrelsens vägnar vill jag tacka Fredrik för hans insats, säger Urban Edenström, vd Stronghold Invest och grundare av Niam.

Som ett led i Niams ambition att fortsatt vara den marknadsledande fondförvaltaren har bolaget nyligen förstärkt sitt team genom att rekrytera Mathias Pedersen som ny CFO/COO Fund Financial & Regulatory Management, Daniel Andersson till tjänsten som Head of Acquisitions i Sverige, samt Jens Skovlunde som Head of Asset Management i Danmark.

Sedan starten 1998 har Niam konsekvent levererat en mycket attraktiv avkastning genom alla fastighetscykler. Niam är idag en av Nordens största privata fastighetsägare med huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Luxemburg

Texten uppdateras löpande. FV söker Fredrik Jonsson.