De sålde storposten i Oscar Properties

I slutet av förra veckan flaggade SEB för ett innehav av 7,7 procent av aktierna i Oscar Properties.

Men allt var inte ett nytt förvärv.

I själva verket var det en ökning från tidigare innehav om knappt 3 procent. Posten som förvärvades var på 9.216.050 aktier vilket är exakt det antal Ernström & Co innehade vid årsskiftet då man var sjätte största aktieägare i Oscar Properties.

– Ingen kommentar. Sorry en annan gång, säger Fabian Heilte, Ernström & Co:s vd, när Fastighetsvärlden når honom.

Redan tidigare har SEB via SEB Trygg Liv ägt drygt 1,6 miljoner aktier i Oscar Properties, och via SEB Life International ungefär 4 miljoner aktier.

Det senare genomför vanligtvis affärer för kunds räkning via kapitalförsäkringar eller andra försäkringsprodukter.

Banken kan därför ha agerat för en eller flera kunders räkning, och det kan även röra sig om en omdisponering av ägandet från säljarens sida.

Ernström & Co har varit betydande ägare i Oscar Properties under många år och gick in som preferensaktieägare redan innan bolaget börsnoterades. Därefter ökade man sitt ägande och var en tid den tredje största ägaren i bolaget.