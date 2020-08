CLS Holdings har sålt en fastighet som ligger på Albert-Einstein-Ring 17-21 i östra Hamburg. Fastigheten innehåller 13.400 kvm lokaler, varav det finns större vakanser.

CLS förvärvade den aktuella fastigheten 2017, då som del av en portföljaffär.

Bolaget uppger yielden i affären till 3,6 procent och att priset är 38 procent över värderingen från årsskiftet.

Vid årsskiftet ägde CLS Holdings fastigheter för 1.971 miljoner pund, då motsvarande 25 miljarder kronor. Mer än hälften av värdet fanns då i Storbritannien, en tredjedel i Tyskland och resterande i Frankrike.

Största ägare i CLS Holdings är Sten Mörtstedt med familj som kontrollerar 51,4 procent av aktierna. Tredje största ägare är brodern Bengt Mörtstedt som äger 6,4 procent. Näst största ägare är Fidelity Worldwide Investments med 9,9 procent. Bland andra större ägare, enligt en ägarlista från 5 mars, finns: Invesco, Bank of Montreal, Schroders, AXA, Janus Henderson Group plc, BlackRock Inc och JP Morgan Chase & Co.

Styrelseordförande är Lennart Sten. Vd är Fredrik Widlund.

CLS grundades av Sten Mörtstedt 1987 och noterades vid Londonbörsen 1994. CLS har även tidigare haft ett stort fastighetsbestånd i Sverige och bland annat ägt Solna Business Park. I London var bolaget med i utvecklingsarbetet av skystrapan The Shard, men sålde i tidigt projektskede. I Sverige drev Sten Mörtstedt tidigare fastighetsbolaget Citadellet som börsnoterades 1981. Mörtstedt är uppväxt i Ronneby.