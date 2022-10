Chanel-koncept hyr i återuppbyggda Vildmannen 7

Chanel Fragrance and Beauty Boutique blir första butikshyresgäst i återuppbyggda Vildmannen 7, mitt på Biblioteksgatan i Stockholm.

Lyxkedjan lämnar därmed sin gamla adress på Mäster Samuelsgatan.

Efter en total återuppbyggnad står nu Vildmannen 7 redo att välkomna sin första butikshyresgäst. På klassisk mark i Bibliotekstan, i hörnet Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan, kommer Chanel Fragrance and Beauty Boutique att flytta in under 2023.

Vildmannen 7 har sedan branden 2017 genomgått en komplicerad men varsam återuppbyggnad och restaurering. Från utsidan känns fastigheten igen med sin sparade 1800-talsfasad i Roslagssandsten, men invändigt är lokalerna moderna, ljusa, flexibla och tillgänglighetsanpassade. Chanel Fragrance and Beauty Boutiques nya butikslokal är på ca 100 kvm med stora skyltfönster mot både Jakobsbergsgatan och Biblioteksgatan.

– Återuppbyggnaden av Vildmannen 7 är en viktig pusselbit i vår fortsatta utveckling av Bibliotekstan och därför känns det väldigt roligt att få välkomna Chanel som första butikshyresgäst till fastigheten. Lyxvarumärket kommer att erbjuda en unik kundupplevelse med förstklassiga produkter i en inspirerande miljö och därmed även stärka Biblioteksgatan som levande mötesplats och affärsgata mitt i Bibliotekstan, säger Emanuel Westin, chefaffärsutveckling butik, Hufvudstaden.

Vildmannen nästan totalförstördes av en brand för fem år sedan, i november 2017.

Totalt handlar det om 1.200 kvm butiksyta som ska hyras ut. Hufvudstaden har tidigare berättat för FV att man räknar med två till sex butikshyresgäster.

Sedan tidigare har advokatfirman Cirio hyrt 2.200 kvm kontorslokaler. Den totala kontorsytan i Vildmannen 7 är 2.900 kvm.