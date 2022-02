Bonava stärker sig successivt

Något färre sålda bostäder men förbättrat resultat. Under 2022 kommer bolaget byggstart 20 procent fler bostäder.

Sin vana trogen så var det en stark spurt under sista kvartalet som stod för en betydande del av Bonavas rörelseresultat under 2021. Före jämförelsestörande poster uppgick det till 1236 mkr (1121) för 2021. 660 mkr (910) av det kom under det sista kvartalet.

Rörelseresultatet har förbättrats med omkring 10 procent och på de största marknaderna har marginalerna förbättrats. Under året har byggrättsportföljen utökats med 3500 byggrätter.

Antalet byggstartade lägenheter blev något lägre än året innan och uppges bero på att man inte erhöll bygglov som beräknat. Det innebär en förskjutning av dessa byggstarter till 2022 vilket leder till att man räknar med att byggstarta hela 6000 lägenheter i år mot knappt 5000 under 2021.

Ur Bonavas bokslut för 2021: