Wallenstams förvaltningsresultat upp 11 procent

– Jag är väldigt nöjd med resultatet för första halvåret 2021, där alla siffror pekar åt rätt håll. Vårt förvaltningsresultat ökar med 11 procent och driftnettot med 10 procent. Förutom detta har vi skapat ytterligare cirka 400 miljoner kronor i värde i vår nyproduktion, kommenterar Hans Wallenstam.

Halvår – 1 januari–30 juni 2021

• Substansvärdet per aktie ökar med 6,20 kr i perioden och uppgår till 104,50 kr (98,30).

• Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 609 Mkr (549).

• Hyresintäkterna ökar med 9 % och uppgår till 1.136 Mkr (1 041).

• Investering i byggnation av fastigheter uppgår till 1.711 Mkr (2 110).

• På bokslutsdagen är 2.186 lägenheter under produktion.

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 1.019 Mkr (429), varav 389 Mkr (429) kommer från värdetillväxt i nyproduktion.

• Resultat före skatt uppgår till 1.824 Mkr (795) och resultat efter skatt uppgår till 1.822 Mkr (631), motsvarande 5,6 kr per aktie (2,0).

Kvartal – 1 april–30 juni 2021

• Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 319 Mkr (275).

• Hyresintäkterna ökar med 11 % och uppgår till 574 Mkr (518).

• Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 708 Mkr (175), varav 244 Mkr (175) kommer från värdetillväxt i nyproduktion.

• Resultat efter skatt uppgår till 1.099 Mkr (322), motsvarande 3,4 kr per aktie (1,0).

– I kvartalet har vi jobbat med att ytterligare stärka vår balansräkning. Både belåningsgrad och soliditet uppgår nu till 45 %, vilket innebär än större möjligheter och handlingsfrihet gällande vårt ambitiösa investeringsprogram med markförvärv och nybyggnation, Kommenterar Hans Wallenstam.