Savills får fortsatt förtroende att förvalta åt ST

Savills Property Management har efter upphandlingar fått fortsatt förtroende att förvalta Fackförbundet ST:s fastigheter Diamanten 12 och Infanteristen 8 i Stockholms innerstad.

Fastigheterna består av kontor och bostäder om ca 7.000 kvm belägna på Kungsholmen och Östermalm. Savills kommer inom ramen för avtalet att fortsätta tillhandahålla ekonomisk och teknisk förvaltning samt drift och skötsel.

– Fackförbundet ST är en viktig kund för oss och deras fastigheter passar bra in i vårt förvaltningsbestånd av innerstadsfastigheter med en blandning av kontor och bostäder. Vi har under åren renoverat fastigheterna, men det finns mer att utveckla och vi ser fram emot ett fortsatt samarbete, säger Vilhelm Isberg, head of property management på Savills.