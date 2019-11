Per Ekelund om tyska jättens strategi

Under Fastighetsvärldens välbesökta event Bostadsdagen 2019 intervjuades bland annat Per Ekelund, vd Victoria Park, på scenen under rubriken Rekordaffärer i jakten på bostäder.

Ekelund berättade om tyska Vonovias strategi i Sverige som nybliven jätte efter förvärven av hans eget Victoria Park samt Hembla. Bolagets totala bestånd uppgår i nuläget till cirka 38.000 lägenheter.

– Där Vonovia är vill man vara störst, det är så man resonerar, sa Per Ekelund.

Marknaden för den som vill köpa bostadsfastigheter menar han är bättre än för sex månader sedan.

– Långräntorna börjar krypa uppåt lite. Men när det gäller Vonovia vill man bygga en rejäl portfölj och tror på synergier långsiktigt. Man anassar sig inte efter marknaden på det sättet.

Någon drömaffär ville han dock inte peka ut, med hänvisning till huvudägaren Vonovia.

– Det skulle öppna för spekulation, sa Per Ekelund