Pangea: Nära nytt rekord för Norden

Nya siffror från Pangea Property Partners visar att transaktionsvolymen i Norden kommer att uppgå till cirka 42 miljarder euro under 2018, vilket är i nivå med 2017. Det är fjärde året i rad som transaktionsvolymen överstiger 40 miljarder euro.

– Det starka intresset för nordiska fastigheter håller i sig och transaktionsvolymen för 2018 ligger inte långt under rekordåret 2016. Antalet affärer har dock minskat och volymen drivs i större utsträckning av stora portfölj- och bolagsaffärer, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners.

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden kommer att uppgå till cirka 155 miljarder kronor under 2018, vilket är en ökning från 151 miljarder kronor under 2017. Den svagare valutan gör dock att volymen minskar något räknat i euro. I övriga Norden ökar volymen i Norge (+13 procent) och Danmark (+13 procent), men faller tillbaka i Finland (-21 procent) från rekordåret 2017.

Transaktionsvolym 2018:

Sverige 15,1 miljarder euro (32% utländska köpare)

15,1 miljarder euro (32% utländska köpare) Norge 9,6 miljarder euro (19% utländska köpare)

9,6 miljarder euro (19% utländska köpare) Finland 7,8 miljarder euro (72% utländska köpare)

7,8 miljarder euro (72% utländska köpare) Danmark 9,4 miljarder euro (48% utländska köpare)

9,4 miljarder euro (48% utländska köpare) Norden totalt 41,9 miljarder euro (40% utländska köpare)

Den nordiska fastighetsmarknaden fortsätter att vara attraktiv för internationella investerare. Andelen utländska köpare uppgår till 40 procent under 2018 och i Finland och Danmark är andelen hela 72 procent respektive 48 procent. De utländska köparna nettoinvesterar över fem miljarder euro på den nordiska fastighetsmarknaden under året.

Det största fastighetssegmentet under 2018 är kontor som står för 31 procent av transaktionsvolymen, följt av bostäder som står för 27 procent, och handel som står för 16 procent. Kontor tar tillbaka förstaplatsen från bostäder som var det största segmentet under 2017. Den genomsnittliga transaktionsstorleken uppgår till drygt 43 miljoner euro under 2018, en ökning från 39 miljoner euro under fjolåret.

– Av de fem största transaktionerna i Norden under 2018 var samtliga cross-border, vilket understryker att de utländska köparna gillar nordiska fastigheter och de söker i regel stora investeringsvolymer. Det leder till fler komplexa strukturaffärer och bolagsförvärv, vilket är en trend som gynnar Pangea. Vi har ett brett internationellt nätverk och har initierat och genomfört många av de största och mest komplexa affärerna i regionen, säger Bård Bjølgerud, VD och partner på Pangea Property Partners.

De största fastighetstransaktionerna i Norden under 2018 är:

Vonovias förvärv av Victoria Park i Sverige (17,1 miljarder svenska kronor) Kildare Partners förvärv av Technopolis i Finland (1,6 miljarder euro) Danicas förvärv av SEB Pension i Danmark (6,2 miljarder danska kronor) Heimstaden Bostads förvärv av flera bostadsportföljer (8,4 miljarder svenska kronor) Cibus förvärv av 123 matbutiker i Finland (0,8 miljarder euro)

Pangea Property Partners har själva genomfört cirka 50 transaktioner och andra rådgivningsuppdrag i Norden med ett underliggande fastighetsvärde på nästan 30 miljarder kronor under 2018.

– Trots risken för högre räntor och branschspecifika utmaningar inom exempelvis detaljhandeln och svensk bostadsutveckling så förväntar vi oss hög transaktionsaktivitet även nästa år. Vi arbetar för närvarande med en rad spännande affärer som kommer att falla på plats under första delen av 2019, fortsätter Bård Bjølgerud.