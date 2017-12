Pangea: Över 400 mdr i Norden – fler utländska köp

De mest aktiva köparna under 2017 är fastighetsfonder och privata fastighetsbolag som står för 31 procent vardera av transaktionsvolymen. Jämfört med förra året är noterade fastighetsbolag betydligt mindre aktiva och deras marknadsandel minskar från 28 procent till 15 procent. Detsamma gäller för institutionella investerare som går från 18 procent till 13 procent.

Andelen utländska köpare på den nordiska fastighetsmarknaden uppgår till hela 44 procent under 2017, en markant ökning från 23 procent under 2016. Sett till volym är utländska investerare stora nettoköpare och står bakom förvärv för cirka 18,5 miljarder euro och försäljningar för cirka 8,5 miljarder euro under 2017.

– Vi ser ett fortsatt starkt intresse från internationella investerare och samtidigt ett betydande kapitalflöde mellan de nordiska länderna. Andelen utländska köpare i Finland och Danmark är exceptionellt hög i år och den största delen av kapitalet kommer från USA, Kina och Sverige, säger Bård Bjølgerud.