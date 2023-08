Ola Hansson ny chef NCC Property Development Väst

Ola Hansson, som under våren agerat tf avdelningschef för Property Development Väst, tillträdde rollen som permanent avdelningschef 1 augusti. Han intar därmed den roll som Johanna Hult Rentsch hade tidigare – innan hon blev vd vid Platzer.

− Det ska bli spännande att anta den nya rollen som avdelningschef, jag är oerhört glad och tacksam för förtroendet. Det har verkligen varit en förmån att under våren fått leda det starka team som NCC har i regionen och jag ser nu fram emot att tillsammans fortsätta vår utveckling framåt, säger Ola Hansson, avdelningschef NCC Property Development Väst.

Ola Hansson kommer närmast från rollen som Investment Manager och Fastighetsutvecklare i NCC Property Development Väst men har även haft ansvar inom både marknad och projektutveckling under sin 10 år på NCC. Ola var tidigare på Volvogruppen där han haft tunga roller som bl.a Vice President and Head of Nordic Division inom Volvo Group Real Estate.

− Jag är väldigt glad över att Ola tackat ja till rollen som avdelningschef. Med sin stora erfarenhet, sitt gedigna affärsmannaskap samt sitt härliga engagemang och ledarskap har han tillsammans med teamet de bästa förutsättningarna att leda NCC Property Development Väst till fortsatta fina framgångar, säger Petra Krüger, Sverigechef, NCC Property Development.

NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden. Verksamheten fokuserar på hållbara kontors-, handels- och logistikfastigheter i bra lägen.

I Göteborg utvecklar NCC Property Development ett antal projekt, bland annat kontorsfastigheterna Våghuset, Brick Studios och Habitat 7, beläget på Masthuggskajen. Vidare utvecklar NCC projekt MIMO, med moderna kontors- och handelsytor i Mölndals innerstad och logistikfastigheter på Arendal Green Park. I den nya stadsdel som växer fram runt Centralstationen, utvecklas även Park Central, med kontors- och handelsytor samt stationsuppgång för Västlänken. Park Central är ett samarbete mellan Jernhusen och NCC.