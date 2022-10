KTH-studenter prisas kring återbruk

Erik Gustafsson jobbar nu på Novier och Erika Twengström på Svefa.

De får priset för The attitude towards reuse within the adaptation of office premises – the effect of nudge through an intervention.

Examensarbetet skärskådar frågan om så kallad nudging kan vara en drivkraft för mer återbruk vid hyresgästanpassningar av kontor.

Juryns motivering:

Examensarbetet behandlar en frågeställning som är högaktuell. Författarna angriper frågeställningen med en innovativ metod för ett examensarbete. Genom denna metod, där vi inser att man som student har begränsade möjligheter och en hyresvärd torde ha mycket större möjligheter, försöker påverka hyresgäster till mer hållbara val visar på goda insikter och lärdomar för framtiden. Författarna visar även på ett förtjänstfullt vis inte endast sina resultat utan problematiserar dessa dessutom på ett bra vis för att visa på vägar framåt. Ett examensarbete som inte bara är välskrivet utan även ligger helt rätt i tiden och torde vara intressant för alla inom kontorssegmentet.

Examensarbetet är skrivet inom ramen för masterprogrammet Real Estate and Construction Management på Kungliga Tekniska högskolan, KTH.

Vinnande bidrag utses av Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering (SFF), och prissumman på 20.000 kronor delas lika mellan författarna.

Jury_ Peter Palm (ordförande), Malmö universitet och ordförande SFF, Lars Haag, Deutsche Pfandbriefbank och Daniel Roos, Stockholms stad.