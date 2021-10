Altura förvärvar samfastighet i Huddinge för 440 mkr

Fastigheten kommer att delas av tre verksamheter: ett äldreboende, en förskola och ett kommersiellt storkök.

15-åriga hyresavtal har tecknats med Ersta diakoni, som ska driva äldreboendet, och Jensen Education, som ska driva förskolan.

Med en yta om cirka 7.800 kvadratmeter rymmer byggnaden totalt 90 lägenheter och en förskola med plats för 140 barn.

Bägge hyresavtalen sträcker sig över 15 år och de båda hyresgästerna flyttar in i sina respektive lokaler under 2022. Incontro, en del av restaurant- och matkedjan Eatery, som etablerade sig i storköket redan under sommaren kommer fortsatt verka i lokalen.

– Bildhuggaren blir ett roligt steg för oss då det ger möjlighet att jobba tillsammans med både äldre och yngre i en kombinerad verksamhet. Huddinge är en strategiskt viktig kommun och att vi nu förstärker vår närvaro här med ett andra äldreboende betyder mycket för oss. För tillfället undersöker vi även möjligheterna för ytterligare projekt och samarbete i kommunen, säger Dorotea Stellmach, Sverigechef på Altura.

Utöver Bildhuggaren förvaltar Altura totalt 13 äldreboenden i Sverige vid årets slut.

Under 2022 kommer fastighetsägaren tillträda minst ytterligare sex äldreboenden.

– Det var många som var intresserade av Bildhuggaren när den kom ut till försäljning, men valet föll till slut på Altura tack vare att de i ett tidigt skede redan säkrat hyresgäster som kunde tillträda fastigheten, vilket differentierade dem från övriga aktörer, säger Henrik Örneblad, vd på Huddinge Samhällsfastigheter.

Linda Alm, verksamhetschef för Jensen förskolor:

– Att ingå vårt första samarbete med Altura känns mycket spännande. Vi ser fram emot att kunna erbjuda Huddinges föräldrar en kvalitetsförskola där barnens kunskaper, hälsa och trivsel står i centrum. Förhoppningsvis är det här bara en början på vårt samarbete tillsammans med Altura.

Det kombinerade äldreboendet har närhet till såväl kommunikationer som bostadsområden. Byggnaden är uppförd med höga energikrav helt i linje med NREP och Alturas hållbarhetsmål då fastigheten är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Dessutom sker uppvärmningen i byggnaden genom bergvärme. Lättillgängligheten är extra viktigt för en kombinerad verksamhet som denna.

– Vi är glada över att vi tillsammans med Altura kan fortsätta erbjuda fler vår äldreomsorg. I samarbete bygger vi ett äldreboende i Nacka och nu även i Huddinge. Ersta diakonis vision är att skapa värdig välfärd för alla, precis så som det borde vara. Desto fler vi kan skapa en trygg och fin plats för, desto bättre, säger Stefan Nilsson, direktör på Ersta diakoni.