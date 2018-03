Ikea tvärnitar – skrotar utbyggnad i Kungens kurva

Fastighetsvärlden avslöjade planerna på ett nytt varuhus under hösten 2014 (läs mer här). Sedan dess har Ikea och Huddinge kommun arbetat tillsammans med att ta fram planer för det stora projektet.

Under hösten 2017 berättade vi i magasinet Fastighetsvärlden mer om planerna. Vi berättade då att shoppingcentret, som ligger bredvid Ikeavaruhuset, skulle byggas ut med 54.000 kvadratmeter och att Ikeavaruhuset tillfälligt skulle flytta in där i utbyggnadsdelen under tiden som det nuvarande varuhuset rivs för att sedan byggas upp på samma plats som där det ligger nu. Den runda byggnadsdelen skulle dock sparas. Det nya varuhuset skulle då även byggas ihop med den utökade nya shoppingcentret.

Totalt skulle det bli 136.000 kvm BTA handel, enligt Fastighetsvärldens uppgifter. Alltså mer än Mall of Scandinavia i Solna.

Men nu har alltså möbeljätten kastat projektplanerna i papperskorgen.

– Vi har valt att inte gå vidare med planerna på ett nytt varuhus. Vi har kommit fram till att istället förbättra det befintliga varuhuset, säger Anna Pilkrona Godden, kommunikationsansvarig expansion och affärsutveckling vid Ikea, till Fastighetsvärlden.

Hon fortsätter:

– Vi ser ett ändrat konsumtionsbeteende och vill till exempel satsa mer på e-handel. Vi vill förbättra upplevelsen att handla oavsett om man gör det i butik eller via e-handel.

Anna Pilkrona Godden berättar för Fastighetsvärlden att e-handeln under 2017 stod för ungefär 10 procent av Ikeas försäljning i Sverige. Hon konstaterar vidare att försäljningen i varuhuset i Kungens kurva går bra och att den ökade 2017.

– Men e-handeln ökar snabbare.

Beslutet att ställa in det planerade jättesatsningen i Kungens kurva togs runt årsskiftet.

Fastighetsvärlden: Kände Ingvar Kamprad till beslutet att skrota byggplanerna?

– Han var inte operativ på det sättet. Han hade mer en roll som senior rådgivare.

Det nuvarande Ikeavaruhuset har byggts om och på i omgångar sedan 1965. Varuhuset i Kungens kurva är Ikeas största i världens – tillsammans med det i Seoul. Varuhuset i Huddinge är Ikeas näst äldsta efter det i Älmhult.

Planerna att bygga ut köpcentrumdelen Kungens Kurva Shoppingcenter finns dock kvar och där är det Ikea Centres som håller i taktpinnen. Den delen som finns idag öppnade våren 2014 och innehåller 25.500 kvm BTA handel. Förverkligas utbyggnadsplanerna blir det 79.500 kvm BTA.

Det var HuddingeDirekt som avslöjade Ikeas inställda byggplaner först. HuddingeDirekt har även pratat med Daniel Dronjak, kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge, som blev överraskad över att Ikea tvärnitat projektet. Han hade inte hört talas om de nya planerna.

– Nej, det har jag inte. Men de har ju vänt och vridit ganska många gånger på det här projektet. Ett tag skulle de bygga ett provisoriskt möbelvaruhus i shoppinggallerian, sedan skulle de riva och bygga nytt, säger han till HuddingeDirekt.