I Know a Guy serviceoperatör för PP:s Munklägret 24

Det står nu klart att I Know a Guy är serviceoperatören som kommer att ta hand om hospitality i fastigheten Munklägret 24, med adress Hantverkargatan 11 på Kungsholmen, Stockholm. Här kommer I Know a Guy ta ett helhetsgrepp ur serviceperspektiv och driva den egna mötesanläggningen “H11 – Provided by I Know a Guy”.