Den kinesiska elbilsjätten XPENG’s öppnar ett första showroom i EU och det sker i Westfield Mall of Scandinavia. URW presenterar dessutom ytterligare fyra nya aktörer för Westfield när omsättningen av butiker är fortsatt hög.

Ny aktörer till Westfield Mall of Scandinavia: MediaMarkt

XPENG

Eways

Youseum

XS Toys

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) kunde redan innan årsskiftet meddela att man framgångsrikt invigt fem nya aktörer under bara en vecka i flaggskeppsdestinationen Westfield Mall of Scandinavia. Sammanlagt öppnade köpcentret 17 nya butiker och restauranger, samt 37 framgångsrika pop up-koncept under 2021. Som en del i arbetet att bygga framtidens handels- och mötesplatser kan gruppen nu meddela att ytterligare fem aktörer öppnar inom kort i Solna. Nyetableringarna utgör flera marknadsinträden, stärker butiksportföljens hållbarhet- och flaggskeppsprofil, samt breddar platsens upplevelseutbud.

Fastighetsbolaget URW välkomnade lagom till julhandeln Sephora, Polo Ralph Lauren, MIO, KungsSängen och Rapide Brow & Lash Bar inom loppet av bara några dagar. I samma anda fortsätter fastighetsbolaget nu bredda sitt utbud i Westfield Mall of Scandinavia. Köpcentrumet välkomnar i dagarna kinesiska elbilsjätten XPENG’s första showroom i EU, och som ett tillägg till detta kan gruppen nu avslöja att även laddoperatören Eways öppnar ny butik. Det snabbväxande bolaget Eways lanserade tidigare världens första butik för laddstationer i Täby Centrum och satsar nu också i Mall of Scandinavia. Arbetet med hållbarhet är mycket central hos URW som hoppas kunna inspirera och underlätta för sina kunder att ställa om till ett fossilfritt bilägande med branchledande aktörer.

– Det känns fantastiskt att kunna öppna XPENG Motors första egna Experience Store i EU här i Sverige. Det finns inget bättre ställe än Westfield Mall of Scandinavia för att nå ut till många personer när vi vill vara där våra kunder är. I butiken kan kunderna enkelt se våra smarta elbilar och snart även boka provkörningar och beställa de modeller vi lanserar, säger Elvis Cheng, regionchef för XPENG i Norden.

Som först i Skandinavien kommer Mall of Scandinavia kunna erbjuda kunder en helt ny upplevelse i from av ett sociala medier-museum. Det framgångsrika och framtidsorienterade upplevelsemuséet Youseum från Nederländerna kommer till Sverige och välkomnar besökarna till en guidad tur genom 20 kreativt dekorerade rum där besökaren från chans att skapa oförglömliga minnen och bilder att dela direkt på sociala medier.

– Efter den framgångsrika lanseringen av Youseum i Westfield Mall of the Netherlands, kunde vi inte vara mer spända för den fortsatta expansionen av samarbetet genom nästa öppning av vår flaggskeppsdestination i Westfield Mall of Scandinavia, säger Koen Derks, VD och grundare av Youseum.

Även XS Leksaker, specialist på leksaker och barnprodukter från Estland, expanderar till Sverige och kommer från april fylla 443 kvadratmeter med leksaker och allt barn behöver. Med ett brett utbud av kvalitetsleksaker och professionell service vill XS Leksaker ge alla kunder mer glädje.

– Anvol-teamet är stolta över att öppna sin första XS Leksaker-butik i Sverige hos Westfield Mall of Scandinavia. Vårt samarbete med URW har varit bra sedan start och vi tror att det kommer att utvecklas ytterligare under de kommande åren. Våra butiker är välkända internationellt för sitt breda utbud av trendiga leksaker och spel, samt för sin höga nivå av kundservice. Vi kommer att göra vårt yttersta för att behandla våra Mall of Scandinavia-kunder på samma sätt, säger Stanislav Nemko, styrelseledamot XS Leksaker.

JD sports framgångssaga fortsätter i Mall of Scandinavia när man nu bekräftat att man expanderar till en större lokal och satsar på flaggskeppsbutik. Ytterligare glädjande nyheter är att Partyland som tidigare hyrt en tillfällig yta växlar upp och etablerar en permanent butik.

– Vi ser en stor efterfrågan från varumärken att vara en del av Westfield Mall of Scandinavia. Som team arbetar vi aktivt med att bygga framtidens handels- och mötesplatser med hållbarhet som ledstjärna. Därför är vi stolta att kunna erbjuda våra kunder en ännu större bredd och något utöver det vanliga med tillskott av upplevelser genom Youseum, XS Toys för våra familjer, JD sports nya flagskeppsbutik, och ett utökat utbud för framtidens hållbara bilägande genom XPENG och Eways, säger Louise Ryning, Director of Operations, Unibail-Rodamco-Westfield.