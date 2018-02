Crowdfundingsajt för fastigheter fortsätter växa

Allt fler får upp ögonen för att investera i fastigheter via crowdfunding. Genom plattformen Tessin investerades förra året drygt 460 miljoner kronor i 37 fastighetsprojekt. Nu ska bolaget inta Finland och riktar samtidigt in sig på institutionellt kapital.

Sedan starten 2014 har Tessin vuxit stadigt. Bara under förra året ökade antalet registrerade medlemmar i plattformen med drygt 13.000 personer till 33.800 användare.

Under året investerades 461 miljoner kronor via plattformen i 37 fastighetsprojekt. Det är en rejäl ökning från året innan då drygt 260 miljoner kronor investerades via sajten.

– 2017 var ett väldigt givande år. Vi börjar hitta vår nisch och vi märker hur behovet av alternativa finansieringslösningar har ökat, säger bolagets VD Jonas Björkman.

Omsättningen landade på 23 miljoner kronor och bolaget gjorde ett positivt resultat på 2,5 miljoner kronor.

Nu vill Tessin fortsätta växa och tar klivet in i Finland.

– Bostadssidan i Finland börjar ta fart och det finns ett stort intresse bland svenskar att investera på marknaden. Under 2018 kommer vi att etablera ett kontor där, säger Jonas Björkman.

Utöver den satsningen vill bolaget också bredda investerarkretsen.

– Medelinvesteraren hos oss vill krydda sin portfölj. Det är en person som har rejält med kapital och vill ha kontroll över sina investeringar. Nu vill vi även lyfta in institutionellt kapital, säger Jonas Björkman.

Främst är det hittills bostadsprojekt som finansieras via Tessin, men även några industriprojekt har kommit till tack vare sajtens investerare. Minimisumman för att investera i de flesta projekt på plattformen är 50.000 kronor.

Tessins VD tror att digitala lösningar för fastighetsaffärer är ett område som kommer att växa.

– Vår styrka jämfört med exempelvis en traditionell konsult är mängden data. Vi är duktiga på matchning. Vi har också snabbheten. När ett nytt projekt läggs ut vet vi ofta inom en minut hur det kommer att gå.

Han tror också att den positiva utvecklingen för Tessin kommer att fortsätta under 2018.

– Vi är ofta lite optimistiska i våra prognoser. Men vi hoppas att investeringarna via plattformen kommer att fördubblas.

Fastighetsvärlden Idag 2018-02-16