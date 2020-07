Savills var rådgivare till säljaren.

Projektet beräknas produktionsstartas under det tredje kvartalet 2020 och resultatavräknas under det fjärde kvartalet 2022. Parterna har även tecknat en avsiktsförklaring gällande ytterligare en hyresrättsaffär vilken beräknas avslutas under 2020.

– Genom den här affären kommer vi tillsammans med Lansa att kunna erbjuda fler Svanenmärkta, nyproducerade och välplanerade hyreslägenheter i ett centralt och attraktivt läge i Västerås. Hyresrätter utgör en viktig del i vår strategi och vision om att skapa levande områden där människor trivs, säger Fredrik Hemborg, affärsenhetschef, Bonava Sverige.

Projektet ingår i den andra av tre etapper i kvarteret Förseglet där Bonava över tid ska utveckla cirka 500 hem i samma grannskap. De två aktuella byggnaderna kommer att erbjuda de boende en unik utsikt över staden.