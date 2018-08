Akelius i rekorddyrt köp – 10 mkr per lägenhet

Akelius utökar sitt bestånd i New York City genom att förvärva 68 lägenheter för 630 miljoner kronor, motsvarande 9,3 miljoner i snitt per lägenhet. Det är dubbelt så mycket som bolagets tidigare genomsnittliga ”NYC-lägenhet”.

Fastigheten ligger på 838 West End Avenue, nära norra delen av Central Park i stadsdelen Upper West Side i New York. Byggnadsår är 1913. Det är ett nytt område på Manhattan för Akelius som tidigare köpt på de södra delarna.

Priset är USD 72 miljoner, eller 630 miljoner kronor. Fastigheten innehåller 68 lägenheter. Den består av tolv våningar och ligger på 11:e avenyn i hörnet med 101:a gatan. Det är ungefär lika långt till de båda parkerna Central Park och Riverside Park. Flera av lägenheterna erbjuder en god utsikt över Hudson River.

Enligt Akelius Q1-rapport ägde bolaget 1.588 lägenheter i New York. Bolaget äger även fastigheter i Boston (920) och Washington DC (673). Lägenheterna i New York värderades då till i snitt cirka 4,5 miljoner kronor per lägenhet och beståndet där finns på Manhattan och i Brooklyn. Alla finns inom 10 km från Manhattans sydspets.

Säljare i New York är det stora fastighetsbolaget Thor Equities som äger fastigheter för nästan 100 miljarder kronor, främst i USA men även i Mexiko samt i några länder i södra Europa. Det bolaget är skapat och ägs av Joseph J. Sitt.

Akelius är ett av Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på nästan 50.000 lägenheter med ett totalt marknadsvärde om drygt 115 miljarder kronor.Bolaget är verksamt i Sverige, Tyskland, USA, Kanada, England, Danmark och Frankrike.

Fastigheterna finns i växande storstäder, i attraktiva och efterfrågade lägen. 86 procent av fastighetsbeståndet finns i Berlin, Hamburg, Paris, London, Toronto, Montreal, New York, Boston, Stockholm och Malmö.