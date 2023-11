NCC startar nytt affärsområde för grön omställning

NCC kommer under 2024 etablera NCC Green Industry Transformation, där resurser för projekt som drivs av den gröna industriella tillväxten ska samlas. Har påbörjat rekryteringsprocessen för ny affärsområdeschef.

Stora industriinvesteringar ställer exceptionella krav på kompetens, logistik och ledarskap när hundratals miljarder kronor ska investeras under de kommande decennierna. NCC har under lång tid byggt upp specialistkompetens för att möta efterfrågan från de stora industriutbyggnaderna och kommer under 2024 att samla dem i ett eget affärsområde.

‒ Den stora industriella tillväxt som vi ser i dag, primärt i Sverige men också i övriga Norden, skapar stora möjligheter. Den ställer också tydliga krav på oss att fokusera vår expertis och våra resurser på rätt sätt för att driva dessa projekt effektivt, säger Tomas Carlsson, vd NCC.

Rätt kompetens är avgörande och rekrytering av ny affärsområdeschef pågår.

‒ Vi har plockat specialister från alla delar av NCC; från infrastruktur till fastighetsutveckling. De projekt vi ser i dag har en regional tyngdpunkt i norra Sverige, men det finns även möjligheter i andra delar av Sverige och i övriga Norden, fortsätter Tomas Carlsson.

Befintliga affärsområden får genom detta möjlighet att fortsätta fokusera på sin kärnaffär och fortsätta den gynnsamma utveckling som startat. NCC har redan i dag starka organisationer i de industriella tillväxtzonerna som kan ta sig an också stora projekt som drivs av tillväxt, till exempel ny infrastruktur och utbyggnad av bostäder och publik infrastruktur som skolor, sjukvård och VA-nät.

Förändringen gäller från den 1 januari 2024. Resurser kommer gradvis att tillföras det nya affärsområdet under 2024. Finansiellt beräknas affärsområdet att redovisas under segmentet Övrigt under åtminstone hela 2024.

Det är också bestämt att NCC:s finansiell målen behålls och förlängs. Sedan 2021 har NCC haft finansiella mål att nå minst 16 svenska kronor i vinst per aktie, att nettoskulden ska vara mindre än 2,5 gånger EBITDA till 2023, samt har en utdelningspolicy att cirka 60 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut. Dessa mål behålls och förlängs.