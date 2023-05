Serneke kastar in handduken i Hagastaden – Vectura kliver in

Serneke och KFUM Central fick tidigare en stor markanvisning i Hagastaden. Nu hoppar Serneke av med hänvisning till konjunkturen. In kliver istället Vectura som därmed blir ännu större aktör i Hagastaden. Det nya kvarteret innehåller drygt 45.000 kvm lokaler.

Serneke och KFUM Central har i tre år arbetat med utvecklingen av kvarter 37 tillsammans med Stockholms stad. I kommunala handlingar som Fastighetsvärlden läst framgår det nu att Serneke väljer att kasta in handduken.

”Bakgrunden till beslutet är att Serneke under det senaste halvåret har genomfört ett omfattande effektiviseringsprogram som svar på en vikande konjunktur och ett förändrat marknadsläge. En del i effektiviseringen avser att dra ned på investeringar och avyttra samt prioritera i pågående och kommande projekt”.

Efter Sernekes beslut har KFUM Central sökt och hittat en ny samarbetspartner i Vectura Fastigheter. Vectura är för närvarande i slutskedet av utvecklingen av fastigheten Forskaren i centrala Hagastaden och har även en markanvisning för kvarter 39 i västra Hagastaden, nära kvarter 37.

Staden är positiva till att KFUM Central hittat en ny samarbetspartner i Vectura för utvecklingen av kvarter 37 och exploateringskontoret föreslår att exploateringsnämnden anvisar mark inom kvarter 37 i västra Hagastaden, del av fastigheten Vasastaden 1:16, till NF Projektering och Förvaltning AB, ett dotterbolag till Vectura, för nybyggnation av cirka 33.000 kvm kommersiella ytor och cirka 13.000 kvm idrotts- och kulturändamål.

Kvartersmark för kommersiella ytor föreslås överlåtas med äganderätt till bolaget. Köpeskillingen föreslås till 23.000 kronor per kvm ljus BTA för kontor och 15.500 kronor per kvm ljus BTA bottenvåningslokaler.

Kvartersmark för idrotts- och kulturändamål förslås upplåtas med tomträtt. Tomträttsavgäld föreslås utgå med 250 kronor per kvm ljus BTA från plan 0 och uppåt. Tomträttsavgälden i yta under marknivå sätts till 0 kronor per kvm.

Sedan tidigare har även Humlegården, Vectura (separat) och JM fått varsin markanvisning i västra Hagastaden