SEB: Egenföretagare allt mer pessimistiska

SEB:s Företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, sjunker från förra månadens notering på 10 enheter till minus 3. I månadens undersökning sjunker också två av tre ekonomiska indikatorer. Omsättningen minskar från plus 4 till minus 2, och arbetstiden minskar från plus 4 till plus 3. Likviditeten är det enda mått som ökar denna månad, från plus 5 till plus 7.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden sjunker med 8 enheter från 28 procent till 20 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar med 5 enheter från 18 procent till 23 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med 5 enheter från 51 till 56 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 3, vilket är en nedgång med 13 enheter från förra månaden.

– De allt dystrare ekonomiska utsikterna når till slut Sveriges enmansföretagare. Framtidstron vänder tydligt ner i juli och når den lägsta nivån sen mätningen startades december 2020. Privatekonomin och företagsekonomin är ofta sammanflätade, vilket gör att företagarna riskerar att åka på en dubbel smäll när konjunkturen försvagas, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att omsättning och arbetstiden minskat denna månad medan likviditeten ökar. Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen minskar från plus 4 till minus 2 och arbetstiden från plus 4 till plus 3. Likviditeten ökar från plus 5 till plus 7 jämfört med föregående månad.

– När semestertider står runt hörnet är det väntat att både omsättning och arbetstid minskar något. Att likviditeten däremot ökar kan tyda på att företagare tar höjd för tuffare tider och inte återinvesterar alla sina intäkter utan istället bygger upp extra krockkuddar, säger Américo Fernández.