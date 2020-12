Den nordiska fastighetsmarknaden har återhämtat sig starkt efter ett svagt andra kvartal och landar på 41,5 miljarder euro under 2020, bara nio procent lägre än rekordåret 2019. Ett mycket aktivt bostadssegment och många stora affärer i december ligger bakom återhämtningen, enligt nya siffror från Pangea.

Fem största affärerna i Norden 2020: Blackstones förvärv av 214 logistikfastigheter i Sverige från Castellum (SEK 18,1 miljarder*) Heimstadens förvärv av danska bostadsbolaget HD Ejendomme från Niam (DKK 12,1 miljarder) Balders förvärv av Karlatornet (50%) i Göteborg och tio andra utvecklingsprojekt från Serneke (SEK 9,6 miljarder) Fredensborg, Norwegian Property och Union Real Estates förvärv av projektutvecklingsbolaget Nordr (f.d. Veidekke Eiendom) från Veidekke (NOK 8,75 miljarder) Balders förvärv av svenska fastighetsbolaget Masmästaren (SEK ~5 miljarder) *Endast fem miljarder ingår i årets transaktionsvolym, resterande del villkorad av att Castellum köper Entra.

Källa: Pangea

– Efter ett näst intill stillastående andra kvartal tog marknaden rejäl fart igen under sommaren och hela den nordiska fastighetsmarknaden har visat styrka under det andra halvåret. Antalet affärer är nästan på samma nivå som förra året och aktiviteten har ökat betydligt i de flesta segmenten, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners.

Transaktionsvolymen i Sverige landade på cirka 185 miljarder kronor under 2020, vilket är 17 procent lägre än förra året men det är den näst högsta volymen som någonsin noterats. Sverige fortsätter därmed att vara den klart största fastighetsmarknaden i Norden, följt av Norge där volymen minskade med tre procent under 2020. Minskningen beror dock på en svagare växelkurs och i lokal valuta ökade den norska transaktionsvolymen med tre procent. Volymen i Danmark ökade med 27 procent under året, medan volymen i Finland minskade med 24 procent.

Antalet transaktioner i Norden uppgick till strax över 1 000 och den genomsnittliga transaktionsstorleken minskade från 44 till 41 miljoner euro.

Trots svårigheterna att resa stod utländska köpare för hela 34 procent av den nordiska transaktionsvolymen under 2020 och i Finland och Danmark var andelen över 60 procent. Utländska säljare stod för bara 16 procent av volymen, vilket gav ett fortsatt positivt nettoinflöde av kapital till regionen, för femte året i rad.

– De nordiska ekonomierna är väldigt robusta och har stått emot coronakrisen bättre än övriga Europa, vilket lockar till sig utländskt kapital. Resebegränsningarna har hindrat en del affärer under året, men vi ser att de utländska köparna gradvis återvänder, säger Bård Bjølgerud, VD och partner på Pangea Property Partners.

Bostäder var det största segmentet och stod för 36 procent av transaktionsvolymen under 2020, en markant ökning från 25 procent förra året. Det näst största segmentet var kontor som stod för 24 procent, följt av logistik som stod för 15 procent. Handel stod för åtta procent av volymen, ned från elva procent förra året.

– Det är en väldigt aktiv men ganska likriktad marknad just nu där investerarna söker säkra tillgångar med stabila kassaflöden. Det är också det som är enklast att finansiera. Dessutom har vi sett många stora förvärv av utvecklingsprojekt och byggrättsportföljer under slutet av året, säger Mikael Söderlundh.