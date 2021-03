Nordr värvar Annette Andersson från Balder

Annette Andersson kommer att ingå i den nationella ledningsgruppen och ha det övergripande ansvaret för att leda och samordna försäljning och marknadsföring.

Hon efterträder Jonas Engelblom, som utsetts till kommunikationsdirektör på koncernnivå.

Annette Andersson har gedigen erfarenhet inom bostadsbranschen och har bland annat arbetat som fastighetsmäklare på JM, Nytt Hem Stockholm och Svensk Nyproduktion, där hon även var försäljningschef. Hon har även varit försäljningschef på Peab Bostad. hon tillträder sin tjänst 7 juni.

Nordr har totalt 18.800 bostäder under utveckling i Sverige och Norge. Koncernen har 180 medarbetare i de båda länderna. Nordr ägs av ett konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Real Estate Fund III Holding AS.

Nordr har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö i Sverige och Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger i Norge.