McDonalds stänger tillfälligt vid Stadsbiblioteket

De fyra ”basarlokaler” som finns i Stadsbibliotekets gatuplan längs Sveavägen ska renoveras. Butikerna och restaurangerna stängs under nio månader.

De två verksamheter som funnits norr om huvudentrén har redan stängts ner, alltså Office Depot och 7eleven. Under våren är det dags för de båda söderut, alltså McDonalds och Falafelkungen, att stänga ner under nio månader. Enligt Fastighetskontoret ska alla fyra verksamheter återöppna när renoveringsarbetet är klart.

McDonaldsrestaurangen på Sveavägen är en klassiker och en av kedjans allra första i Sverige och Stockholm. Den öppnade 1974.

Under en 5-årsperiod kommer Stockholms stad utföra underhållsarbeten för att Stadsbiblioteket och de externa basarerna, Spelbomskan 16, ska bli mer tillgängliga och hållbara byggnader. Biblioteket är öppet under arbetena. Underhållsarbetena sker etappvis och projektet i sin helhet beräknas bli klart 2025. Biblioteket är öppet, men delar av byggnaden kommer vara stängd under vissa perioder.