Index i ny storsatsning i Florida

– Den riktar sig till unga, urbana, arbetande familjer, som vill leva centralt, nära allt, säger Rickard Haraldsson, vd på Index Residence.

Index Residence fortsätter att utveckla bostadsfastigheter i Florida. Efterfrågan är stor efter hyresrätter i moderna fastigheter med gemensam service.

– Vi bygger in all möjlig service som cykelverkstad, paket- och matleverans, säkerhet via åtkomstkontroll & CCTV samt anlagda vandringsleder och grönområden, säger Rickard Haraldsson.

Projektet byggstartas nu och inflyttning är beräknad till första kvartalet 2023.

Den 2,2 hektar stora fastigheten ligger på 1885 Centrepark Drive East, West Palm Beach, någon minuts promenad från Warehouse District, med omedelbar närhet till ett stort utbud av restauranger och nöjen.

Index Residence gick in i projektet 2019, och har sedan dess arbetat fram ett förslag på hur fastigheten ska kunna bebyggas med hyresrätter.

Förslaget röstades igenom med 7-0 i City of West Palm Beach motsvarighet till byggnadsnämnden.

Index Residence har gjort betydande investeringar i Floridas hyresmarknad. Med sitt Nordamerikanska huvudkontor i Jupiter, Florida, har fastighetsbolaget sedan 2014 färdigställt tjugotvå bostadsprojekt, från Centrala Florida till Florida Keys.