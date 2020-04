Henrik Saxborn till PSP Swiss Property styrelse

Castellums vd Henrik Saxborn har valts in i 80-miljardersbolaget PSP Swiss Propertys styrelse.

PSP Swiss Property är ett av schweiziskt ledande fastighetsbolag som äger fastigheter värderade till cirka 8 miljarder schweiziska franc (CHF), motsvarande drygt 80 miljarder kronor. Bolaget har inriktning mot kommersiella fastigheter och kontor i centrala tillväxtområden.

Mer än hälften av fastighetsvärdet finns i Zurich-området. De tre största hyresgästerna är Swisscom (9%), Google (4%) och Edmond de Rothschild (2%).

PSP Swiss Property Ltd (holdingbolaget) är noterat på SIX Swiss Exchange sedan mars 2000. Saxborn har valts in i styrelsen på ett år.

Henrik Saxborn har arbetat på Castellum sedan 2006 och är verkställande direktör sedan 7 år tillbaka.