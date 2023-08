Han blir ny partner på TM & Partners

Safa Mahmoudi utsågs under torsdagen till managing partner på TM & Partners som rådgivit i ett flertal stora transaktioner. Han blev partner på TM & Partners 2018 där han varit verksam i byråns fastighetsgrupp med fokus på nationella och internationella fastighetstransaktioner och kommersiell hyresrätt och har sedan 2020 ingått i ledningsgruppen. Parallellt med sin nya roll kommer han fortsätta verka i fastighetsgruppen som tidigare.

– Det är med stor entusiasm jag tar över rollen som MP. Under Kristoffers ledning har vi gjort en enastående förflyttning från en boutique-byrå med trettiotal anställda som ”punch above our weight”, till storbyrå med närmare åttio anställda som bistår våra klienter vid deras mest komplexa affärer, säger Safa Mahmoudi i en kommentar.

Kristoffer Stråth har jobbat på TM & Partners sedan 2014 och har sedan 2018 varit MP. Nu ska han istället fokusera på att leda och utveckla byråns tvistlösningsteam.

– Det är helt rätt att utse Safa till ny MP. Han står för byråns viktigaste grundvärderingar och har ett affärsdriv som är unikt! Jag vet att han är helt rätt person att fortsätta leda byråarbetet med ambition att realisera den otroliga kraft och potential vi har i huset – till nytta för firman och våra klienter, säger Kristoffer Stråth i en kommentar.

Samtidigt som MP-bytet har Cecilia Rudels, partner Bank & Finans, valts in som ny medlem i byråns ledningsgrupp.