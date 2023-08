Diös hyr ut 1.300 kvm till Clas Ohlson i Sundsvall

Återetableringen i Sundsvall city blir en butik med entré från Storgatan 32, på två våningar som binds samman genom rulltrappa. Butiken tar därmed över delar av 24fitness lokalen på Sjögatan 23.

– Det känns fantastiskt att få hälsa Clas Ohlson tillbaka till Sundsvall city. Staden är under stark utveckling med stora etableringar både i centrum och utanför, vilket ger förutsättningar för ökade flöden av människor. De är en viktig aktör och ett starkt varumärke som bidrar till att öka stadskärnans attraktivitet. Vi har haft en dialog under en tid och har nu hittat ett perfekt läge för denna etablering. Nu ser vi fram emot öppning under våren 2024, säger Maryanne Karlsson, kommersiell förvaltare, Diös Sundsvall.

– Det känns otroligt roligt att vara tillbaka i Stenstan igen och vi vet att vi har varit väldigt efterlängtade. Vi har nästan dagligen fått frågor om när vi ska komma tillbaka till stan. Med den nya butiken får vi ett riktigt bra läge där många människor rör sig. Butiken blir ett bra komplement till vår butik i Birsta och vi ser fram emot att bli ännu mer tillgängliga för Sundsvallsborna med prisvärda, praktiska och hållbara lösningar för hemmafixet, säger Andreas Helgesson, country operations manager på Clas Ohlson.