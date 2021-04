Anita Simaza till Newsec

Newsec utser Anita Simaza till ny Head of Logistics and Industrial.

Sedan 2011 har Anita Simaza specialiserat sig på logistiksegmentet med ett Paneuropeiskt perspektiv. Anita ansluter till Newsec på konsultbasis och kommer att vara baserad i Amsterdam.

– Anita Simaza är en mycket kompetent och dedikerad person. Med sin spetskompetens och gedigna erfarenhet inom logistik kommer Anita att vara ett utmärkt tillskott i att ytterligare stärka vårt erbjudande inom fastighetsrådgivning till stora internationella investerare och globala hyresgäster, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Hon kommer närmast från en roll som Head of Logistics and Industrial Europe på BNP Paribas Real Estate och var dessförinnan Director of European Valuations på Prologis.

Hon är en MRICS-auktoriserad värderare och är utbildad i Business of Real Estate vid Oxford Brookes University.

– Under många år har jag haft nöjet att bygga en relation med flera av Newsecs medarbetare och jag är motiverad att arbeta tillsammans för att fortsätta stärka Newsecs marknadsposition inom tillgångsslaget, säger Anita Simaza, segmentsansvarig för logistik och industri inom Newsecs rådgivningsverksamhet.