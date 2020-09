AL satsar på mer mat i Söderhallarna

I somras öppnade japanska Miyakodori, en välbesökt popup-restaurang med Donburi på menyn, en klassisk japansk risrätt som bokstavligen betyder “skål”. Bakom satsningen står kockarna Max Inazawa, tidigare på Frantzén, och John Forssell, med erfarenhet från Restaurang AG och Pontus-gruppen.

– En av våra gäster beskrev oss nyligen som ”It’s like a little corner of Tokyo in Söderhallarna”. Det tar vi som ett bra omdöme, säger Max Inazawa på Miyakodori. Vi är glada över att ha kunnat öppna en pop-up här i Söderhallarna och det är kul att det har blivit så uppskattat, avslutar han.

Sedan några veckor tillbaka har även Brillo Pizza smygöppnat i Söderhallarna. Brillo Pizza är en filial till framgångsrika Taverna Brillo vid Stureplan. Från restaurangen i Söderhallarna kan man nu köpa med sig deras omtyckta pizzor som takeaway eller beställa hemleveranser.

Det senaste tillskottet är Elli’s Falafel som öppnade den 26 september. Denna streetfood-falafel äts vanligen från en foodtruck runtom i Stockholm, och är nu också på besök i Söderhallarna.

Asiatiska Waipo är ytterligare en ny restaurangsatsning och kaffespecialisten DeliCo uppgraderade nyligen till större lokaler. Mitt i Söderhallarna hittar man sedan tidigare den franske bagaren Sébastien Boudet, som med sitt surdegsbageri har skapat en mötesplats för mathantverk. Under hösten kommer Sébastien Boudet att utöka sin verksamhet med försäljning av grönsaker och spannmål på lösvikt samt mjölkvarnar för hemmabagare som vill mala sitt eget mjöl.

– Det är riktigt kul att kunna samla så många bra restaurangkoncept på samma ställe. I Söderhallarna vill vi tillsammans med olika aktörer skapa en spännande plats för nya matupplevelser. Det här är ytterligare ett steg i den riktningen och vi är glada över att kunna erbjuda stockholmarna en mix av både långsiktiga restauratörer och tillfälliga popup-koncept, säger Mikael Gillerlöv, Atrium Ljungbergs fastighetschef i Söderhallarna.