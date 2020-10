Airtours flyttar till Wallenstams kontor på Birger Jarlsgatan

På Birger Jarlsgatan 64 i Stockholm, i samma fastighet som Wallenstams Stockholmskontor, flyttar Sveriges fjärde största researrangör Airtours nu in på femte våningen. Ett strategiskt vägval då verksamheten och all försäljning har anpassats till att samtliga resor nu förmedlas online och med personlig service via telefon.

– Vi har sett att behovet hos våra kunder för en fysisk butik nästan helt försvunnit varför en flytt till ny lokal utan butiksyta känns helt naturligt, säger Stefan Chatzopoulos, informationschef på Airtours.

Airtours grundades 1998 och är idag Sveriges fjärde största researrangör, specialiserade på cityresor samt sol- och badcharter till Medelhavet. 98 procent av all försäljning sker online av egen personal, återförsäljare eller direkt av kunderna på airtours.se

– Vi hälsar Airtours varmt välkomna till oss och ser fram emot att ha dem som grannar i våra egna lokaler på Birger Jarlsgatan 64, säger Mathias Aronsson, vice vd på Wallenstam.

Lokalytan för Airtours nya lokal på Birger Jarlsgatan 64 uppgår till drygt 400 kvadratmeter.