Skanska: ”Det är en fantastiskt möjlighet”

Skanska har under 2000-talet byggt ett 15-tal bostadsprojekt i egen regi inom tullarna i Stockholm. Nu väntar ett stort med cirkas 300 bostäder på Kungsholmen.

Skanskas bostadsbyggande inom tullarna, i egen regi, de senaste 20 åren: Kungsholmen ca 1 500 lgh: Atrium

Iskristallen

Snöflingan

Jublet

Välbehaget

Leendet

Lindhagensterassen

Västermalmsterassen Norra Djurgårdsstaden ca 200 lgh: Björk

Plaza City ca 350 lgh: Elefanten

Lilla Bantorget Södermalm ca 300 lgh: Vitabergsparken

Gräsgatan

Fastighetsvärlden berättade i torsdags kväll att Skanska vann budkampen om att utveckla S:t Eriks-området på Kungsholmen i Stockholm. Totalt är det drygt 40 000 kvm bostäder och lokaler som ska utvecklas. Skanska betalar 1,4–1,5 miljarder kronor.

– Det är en fantastisk stor möjlighet vi fått. Vi är jätteglada att vi få möjlighet att utveckla fastigheten, säger Alexandra Laurén, vice vd Skanska Sverige och ansvarig för Hus Affärs- och projektutveckling, till Fastighetsvärlden.

Hon berättar att det främst ska bli bostäder men även förskola, service och kontor.

– Det är för tidigt att tala om detaljer. Tillsammans med Stockholm stad ska vi utveckla ett trevligt och hållbart område, säger Alexandra Laurén.

Hon konstaterar att det var en självklarhet att vara med och lägga ett bud. Utmaningen var, som alltid, att kalkylera hur marknaden ser ut i framtiden. Skanska hoppas på byggstart 2024.

Skanska har under de senaste åren producerat stora bostadsvolymer utanför tullarna, i bland annat Hammarby Sjöstad och Järvastaden. Framöver har bolagets stora planer i Täby galopp. När det gäller Stockholms innerstad har Skanska via ett 15-tal projekt tillfört cirka 2.500 bostäder de senaste två decennierna, varav drygt hälften i åtta projekt på just Kungsholmen.

I området för S:t Eriks skissas det på ungefär 300 bostäder.

När det gäller kontor inom tullarna har Skanska byggt 150.000 kvm lokaler på Västra Kungsholmen, bland annat det egna huvudkontoret. På Södermalm stod bolaget bakom bygget på Ringvägen som huserar MTG:s huvudkontor.

Nu är bolaget i startgroparna för ytterligare två stora kontorsprojekt på västra Kungsholmen och hoppa snart även kunna komma igång med den tidigare KPMG-fastigheten i city.